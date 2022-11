Desfile do Papai Noel em Nova York tem bonecos infláveis gigantes; veja

A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, foi tomada pelo desfile do Papai Noel, tradicional evento do Dia de Ação de Graças, celebrado nesta quinta-feira (24).

Conhecido como “Thanksgiving” no território estadunidense, o feriado de Ação de Graças relembra o período colonial dos Estados Unidos, quando, em 1621, os britânicos conseguiram se estabelecer pela primeira vez nas novas terras.

Legenda: Nova York realiza desfile do Papai Noel em 24 de novembro, Dia de Ação de Graças Foto: AFP

Segundo informações do jornal estadunidense The New York Times, essa é a 96ª edição do desfile, promovido pela loja de departamento Macy.

A cantora Mariah Carey foi uma das celebridades a se apresentar, com o seu hit natalino 'All I Want For Christmas Is You”.

O evento é caracterizado por bonecos infláveis gigantes, marchas e apresentações musicais, além da passagem do 'trenô' do Papai Noel.

Na edição deste ano, os personagens Baby Yoda, Pikachu, Goku, Bob Esponja, Minions e Snoopy ganharam balões infláveis gigantes.

Grupos de diversas universidades desfilaram na parada, com performances de líderes de torcidas e orquestras. O evento contou com 16 infláveis ​​gigantes, 28 carros alegóricos, 12 bandas marciais, 700 palhaços.

Veja os bonecos infláveis:

Legenda: Boneco inflável do Bob Esponja, no desfile do Papai Noel, em Nova York Foto: AFP

Legenda: Boneco inflávei dos Minions no desfile do Papai Noel, em Nova York Foto: AFP

Legenda: Boneco do Smurf no desfile do Papai Noel, em Nova York Foto: AFP

Legenda: Boneco do Snoopy no desfile do Papai Noel, em Nova York Foto: AFP

Legenda: Boneco inflável do Goku, no desfile do Papai Noel, em Nova York Foto: AFP

