Tiroteio em supermercado nos Estados Unidos deixa pelo menos sete mortos

Um atirador matou várias pessoas e deixou feridos, na noite dessa terça-feira (22), em um supermercado Walmart no estado da Virginia, leste dos Estados Unidos. Segundo o g1, sete pessoas morreram.

O caso aconteceu às vésperas do Dia de Ação de Graças e poucos dias após um ataque contra uma boate LGBTQIA+ do Colorado, que deixou cinco mortos e provocou grande comoção no país.

O autor do massacre, que aconteceu em uma unidade do Walmart de Chesapeake, foi morto pela polícia. "Nós encontramos vários mortos e feridos", afirmou o chefe do Departamento de Polícia de Chesapeake, Leo Kosinski. "Acreditamos que era um único atirador e que o único atirador está morto", acrescentou, elogiando a resposta rápida dos policiais, que entraram "imediatamente" no mercado.

Ataque

As primeiras ligações para os serviços de emergência aconteceram às 22h (meia-noite, pelo horário de Brasília), quando o mercado ainda estava aberto.

A cidade de Chesapeake afirmou em sua conta oficial no Twitter que a polícia confirmou um "incidente com um atirador em curso, com mortes, no Walmart de Sam's Circle". "Nossas unidades de primeiros socorros estão bem treinadas e preparadas para responder", acrescentou.

As imagens das emissoras de TV da cidade mostram uma grande presença policial no supermercado.

Kosinski explicou que os policiais e investigadores isolaram a área do ataque.

Rede de supermercado se manifesta

O Walmart, maior rede varejista dos Estados Unidos, afirmou em um comunicado que está "chocado com o trágico acontecimento".

"Estamos rezando pelos afetados, pela comunidade e por nossos associados. Estamos trabalhando em estreita colaboração com as forças de segurança e estamos focados em apoiar nossos colaboradores", acrescenta a nota da empresa.

A senadora do estado da Virgínia Louise Lucas declarou que está "com o coração partido porque o mais recente tiroteio em massa dos Estados Unidos aconteceu em um Walmart em meu distrito em Chesapeake, Virgínia, esta noite".

"Não vou descansar até que encontremos soluções para acabar com esta epidemia de violência com armas em nosso país, que já tirou tantas vidas", escreveu no Twitter.

Sequência de ataques

Chesapeake fica a 240 quilômetros ao sudeste da capital dos Estados Unidos, Washington. E o massacre aconteceu menos de 48 horas antes da celebração do Dia de Ação de Graça no país.

"Tragicamente, nossa comunidade sofre outro incidente de violência armada sem sentido, justamente no momento em que as famílias se reúnem para o Dia de Ação de Graças", tuitou o congressista Bobby Scott, que representa o estado da Virginia.

No sábado, um homem armado abriu fogo dentro de uma boate LGBTQIA+ em Colorado Springs (oeste). O ataque terminou com cinco mortos e 18 feridos.

O atirador, identificado como Anderson Lee Aldrich, 25 anos, foi rendido por dois clientes. Ele enfrenta acusações de assassinato e um possível crime de ódio.

Este tipo de crime é entendido nos Estados Unidos como um ato direcionado contra uma pessoa com base em sua identidade, o que pode incluir raça, religião, nacionalidade, orientação sexual ou deficiência. Considerado um crime federal com circunstâncias agravantes, pode resultar em penas mais severas.

A violência com armas de fogo prossegue em um ritmo alarmante nos Estados Unidos, país que registrou mais de 600 tiroteios em 2022, segundo a organização Gun Violence Archive.

