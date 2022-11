Dia de Ação de Graças é comemorado hoje nos Estados Unidos; entenda a data

Nesta quinta-feira (24), o Dia de Ação de Graças é comemorado nos Estados Unidos. Considerada uma das datas mais importantes do calendário norte-americano, o feriado nacional celebra as bênçãos recebidas ao longo do ano.

Origem

Conhecido como “Thanksgiving” no território estadunidense, a origem da celebração remonta ao período colonial dos Estados Unidos, quando, em 1621, os britânicos conseguiram se estabelecer pela primeira vez nas novas terras.

Comemorando o marco, que ocorreu em Massachusetts, os colonos resolveram agradecer a colheita produtiva convidando os Wampanoag, indígenas que habitavam a região, para um banquete.

Conforme relatado pelo autor Edward Winslow, na obra Mout’s Relation, a celebração durou três dias.

Séculos depois, em 1863, a data tornou-se feriado nacional, oficializada pelo então presidente Abraham Lincoln. Durante a formalidade, foi definido que a comemoração seria feita na última quinta-feira de novembro.

Neste dia, os pratos servidos costumam levar milho, feijão e abóbora, ingredientes considerados sagrados pelos indígenas.

Comemorações no Brasil

No Brasil, a data não é muito celebrada, apesar de ter sido instituída pela Lei n° 781 de 17 de agosto de 1949.

As comemorações são mais populares entre famílias de origem norte-americana, e em algumas igrejas protestantes.