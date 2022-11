Destaque dos Estados Unidos, Tim Weah é filho de George Weah, vencedor da Bola de Ouro em 1995

Tim Weah vingou nesta segunda-feira no Catar seu pai, o mítico George Weah, o único jogador africano a ganhar a Bola de Ouro e que nunca disputou uma Copa do Mundo. A primeira grande façanha da família Weah no futebol foi o prêmio de melhor jogador do mundo dado a George em 1995, quando jogava no Paris Saint-Germain. Mas faltou a ele disputar um Mundial, algo que não conseguiu porque seu país, a Libéria, nunca teve potencial para se classificar para o torneio.

Tim, seu filho, não só conseguiu nesta segunda-feira jogar uma Copa, embora representando os Estados Unidos, país onde nasceu e cresceu, mas também marcou o gol de sua equipe no empate em 1 a 1 com País de Gales, na estreia pelo Grupo B. O jovem Weah, de 22 anos,cuja mãe é jamaicana, a quem o hoje presidente da Libéria conheceu nos EUA, foi um pesadelo constante para a defesa galesa.

Velocidade no DNA

O filho de George Weah fez valer seus genes ao levara melhor na velocidade sobre os zagueiros em muitas ocasiões na partida. Desse modo, aos 36 minutos de jogo, recebeu um passe de Pulisic e,cara a cara com o goleiro galês, mostrou tranquilidade e categoria para abrir o placar. Com um pai veloz como George Weah e uma mãe jamaicana, Tim Weah só podia herdar uma boa velocidade, que lhe permite alcançar 33,2 km/h.

Legenda: Autor do gol dos Estados Unidos contra Gales nesta segunda-feira, Tim Weah é filho do mítico George Weah, o único jogador africano a ganhara Bola de Ouro Foto: Divulgação / FIFA

O jovem Weah foi uma preocupação pelo lado direito da defesa de Gales, que em alguns lances teve que apelar para entradas mais duras para parar o atacante. Mas quando parecia que o jogo ia terminar com a vitória americana,a estrela galesa Gareth Bale empatou de pênalti aos 82 minutos. Weah acabaria sendo substituído pouco antes do apito final, em uma mudança tática do técnico dos EUA para segurar o empate.

Formação

Formado nas categorias de base do PSG, Tim Weah está desde 2019 no Lille, depois de uma passagem de uma temporada no Celtic da Escócia. Apesar da juventude, o atacante já conta com vários títulos nacionais, entre eles três Campeonatos Franceses, dois como PSG e um como Lille, e um Campeonato Escocês. E nesta segunda-feira, em Doha, quando todas as atenções estavam voltadas para Bale, o jovem Weah roubou uma parte dos holofotes do ex-jogador do Real Madrid, num duelo particular que terminou empatado.