Estados Unidos x País de Gales na Copa do Mundo ao vivo: acompanhe em tempo real

Estados Unidos e País de Gales entram em campo nesta segunda-feira (21), às 16h de Brasília, no Ahmed bin Ali Stadium, em Al Rayyan, no Catar, para disputar a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Globo, pelo SporTV, pelo Fifa+ e pelo GloboPlay.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Estados Unidos: Turner; Dest, Zimmermann, Ream e Robinson; Adams, Musah e McKennie; Weah (Aaronson ou Reyna), Jesús Ferreira (Sargent) e Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter.

País de Gales: Hennessey; Ampadu, Rodon e Ben Davies; Connor Roberts, Allen (Mepham), Ramsey e Neco Williams; Bale, Moore e Daniel James. Técnico: Robert Page.

ESTADOS UNIDOS X PAÍS DE GALES | FICHA TÉCNICA

Local: Ahmed bin Ali Stadium, em Al Rayyan, no Catar

Data: 21/11/2022 (segunda-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (CAT)

Árbitros assistentes: Taleb Al Marri (CAT) e Saoud Al Maqaleh (CAT)