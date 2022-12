Campeões do mundo pela Argentina, Enzo Fernández e Julián Alvarez enfrentaram o Fortaleza este ano

O volante Enzo Fernández e o atacante Julián Alvarez, campeões da Copa do Mundo pela Argentina neste domingo (18), em final épica contra a França no estádio Lusail, ganharam a posição de titular ao longo do certame, sendo peças chaves na equipe do técnico Scaloni. Enzo ganhou a posição de Paredes e Álvarez a de Lautaro Martínez após a derrota na estreia para a Arábia Saudita.

Enzo Fernández foi eleito pela Fifa com a revelação da Copa do Mundo, aos 21 anos.

O volante, hoje jogador do Benfica, de Portugal, e o atacante, do Manchester City, foram revelados pelo River Plate, e negociados após a campanha Libertadores.

Jogos contra o Leão

E na referida campanha, eles enfrentaram o Fortaleza, que foi adversário dos Millonarios na fase de Grupos.

Legenda: Enzo Fernández marcou gols contra o Fortaleza pela Libertadores diante do River Plate Foto: AFP

No primeiro confronto, pela 2ª rodada, o River venceu por 2 a 0 em Buenos Aires, com ambos em campo e titulares. E um dos gols do time argentino foi marcado por Enzo Fernández, aos 10 minutos, do 1º tempo.

No jogo de volta da fase de Grupos, no Castelão, um empate em 1 a 1. E mais uma vez, Enzo marcou o gol do River, de pênalti, aos 17 minutos do 2º tempo.