Fifa premia melhores da Copa do Mundo de 2022; Messi é eleito o melhor jogador

A Fifa premiou os melhores da Copa do Mundo de 2022 neste domingo (18). Campeã mundial, a Argentina faturou três dos quatro prêmios individuais, com o atacante Lionel Messi eleito o melhor jogador.

O camisa 10 da Argentina terminou o torneio com sete gols e três assistências - o astro de 35 anos é o único da história que faturou a premiação em dois Mundiais, somando também o feito em 2014. Os demais ‘hermanos’ celebrados foram o goleiro Emiliano Martínez (Luva de Ouro) e o volante Enzo Fernández (revelação do Mundial).

Companheiro de Messi no Paris Saint-Germain (PSG), o atacante francês Kylian Mbappé ficou com a Chuteira de Ouro, oferecida ao artilheiro. Em campo, foram oito gols, com um Hat-Trick na final.

Premiação da Copa do Mundo de 2022