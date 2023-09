Ceará volta a marcar três gols em mesma partida depois de quase dois meses; veja números

Na noite da última quarta-feira (6), o Ceará recebeu o Londrina, no PV, e engatou sua segunda vitória seguida sob o comando do técnico Vágner Mancini. O resultado de 3 a 1 deixa o Alvinegro de Porangabuçu próximo ao G-4 e com esperanças renovadas na busca pelo acesso à Série A de 2024. Além disso, o Vovô voltou a marcar três gols na mesma partida depois de quase dois meses. A última vitória com três ou mais tentos marcados foi contra o Botafogo/SP, no dia 7 de julho, na segunda partida de Guto Ferreira após o seu retorno.

Na temporada inteira de 2023, o Ceará disputou 50 jogos e em 12 deles marcou três vezes ou mais. Foram quatro vezes na Série B, cinco na Copa do Nordeste, uma na Copa do Brasil e duas no Cearense. Metade dessas partidas foi como mandante, enquanto o restante como visitante. A maior vitória do Ceará na temporada foi justamente na estreia, contra o Guarani de Juazeiro, dia 15 de janeiro, no Campeonato Cearense, quando venceu por 5 a 0.

VEJA JOGOS: