Mancini começa no Ceará com impressões (im)positivas

O efeito imediato da chegada do técnico Vagner Mancini no Ceará já pode ser percebido. São apenas dois jogos e é muito cedo para análises mais definitivas. Mas é fato que, neste recorte, as impressões são bastante (im)positivas.

O positivo vem do impositivo. São seis pontos e 100% de aproveitamento nestes dois jogos, com vitórias sobre Criciúma (1x0) e Londrina (3x1). Quatro gols marcados e um sofrido (de pênalti). Resultados conquistados pela maneira que o time se comportou nestas partidas. O Ceará de Mancini tem outra postura, com um comportamento bem diferente.

Ponto comum: o ritmo forte no início dos jogos. O Ceará se impôs contra os dois adversários e conseguiu marcar gols antes dos 10 minutos, construindo os placares no restante dos 45 minutos iniciais, além de muitas outras oportunidades criadas.

Mancini tem colocado em prática o que falou em entrevistas: um time que jogue futebol. É um Ceará mais criativo, propositivo, que prioriza mais as trocas de passes e o jogo ofensivo, potencializando o bom rendimento de jogadores técnicos (como Castilho, Erick, Barletta e Jean Carlos) e descobrindo soluções dentro do próprio elenco (como é o caso de Leo Santos).

Não dá pra dizer que o Ceará já tem a cara de Mancini. Mas dá pra dizer, sim, que ao menos as primeiras impressões têm sido positivas.