Ceará x Sergipe ao vivo: acompanhe em tempo real

Ceará e Sergipe entram em campo neste domingo (26), às 18h, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Em partida única, quem vencer avança para a semifinal da competição e, em caso de empate, decisão será nos pênaltis. O confronto acontece na Arena Castelão.

Acompanhe a trasmissão da Verdinha

Ceará x Sergipe | Acompanhe em tempo real

COMO CHEGAM AS EQUIPES

O Vozão encerrou a 1ª fase do regional na liderança do grupo A, com 16 pontos. No meio da semana, a equipe alvinegra desbancou o Atlético-BA por 3 a 1, no PV. Para o duelo, Morínigo não pode contar com Vitor Gabriel, que cumpre suspensão.

Do outro lado, o Sergipe chega para a decisão depois de empatar em 2 a 2 com o Sampaio Corrêa-MA, na Arena Batistão. Longe de casa, na temporada, o Gipão tem apenas uma vitória em oito partidas. Além disso, são três empates e quatro derrotas, pelo estadual e no Nordestão. Ronan, suspenso, é defalque na equipe sergipana.

PALPITES

ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Alvaro. Técnico: Gustavo Morínigo.

Sergipe: Dida Júnior; Augusto Potiguar, André Penalva, Alisson e Miguel; Jalysson, Diego Aragão e Pedro Henrique; Wescley, Afonso e Braga. Técnico: Rafael Jaques.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X SERGIPE

Data: Domingo (26/03/2023)

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistente 1: Luis Carlos de Franca Costa (RN)

Assistente 2: Lorival Candido das Flores (RN)

4º Árbitro: Luciano Miranda (CE)