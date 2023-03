Caldense-MG x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Embalado na temporada, o Ceará inicia sua jornada na Copa do Brasil nesta quarta-feira (1º), às 21h30, contra a Caldense-MG. Em partida única pela 1ª fase, o Vozão tem a vantagem do empate para prosseguir na competição. O confronto acontece no estádio Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, em Poços de Caldas-MG.

Com uma sequência de seis vitórias e dois empates em oito partidas, o Ceará tem a primeira partida fora do Nordeste no ano. A equipe vive bom momento, com 25 gols marcados em 10 partidas, tem um dos melhores aproveitamentos entre os times da Série B. A equipe vem de goleada em cima do Fluminense-PI, por 5 a 2, fora de casa.

Do outro lado, o Verdão atuou apenas pelo Campeonato Mineiro. A Veterana tem a pior campanha da competição, com sete confrontos até aqui, somando uma vitória, um empate e cinco derrotas. Em meio ao momento delicado, o time mineiro demitiu quatro jogadores nesta semana.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo streaming da Prime Vídeo. Você acompanha também pelo Tempo Real do Diário do Nordeste e na rádio e YouTube da Verdinha (AM 810).

Palpites

inter@

Mudanças

Com uma semana de preparação para o confronto, mas de olho no Clássico-Rei, que acontece no próximo domingo (5), o treinador Alvinegro pode fazer mudanças na equipe. Warley, que entrou diante do Fluminense-PI, pode estar entre os 11 titulares do Ceará.

No embarque do Vozão, as novidades ficaram por conta do volante Willian Maranhão e do atacante Álvaro, que foram relacionados pela primeira vez.

Legenda: Volante Willian Maranhão foi relacionado pela primeira vez no Ceará e pode fazer sua estreia contra a Caldense-MG Foto: Samuel Conrado / SVM

Já o Verdão demitiu quatro jogadores no último final de semana, entre eles, o lateral-esquerdo Alyson Neves, ex-Ceará. Além dele, o clube mineiro rescindiu com atacante Geovane Itinga, o também lateral-esquerdo Pedro Rosa e do meia João Henrique.

Ataque indo bem

Com o melhor começo de temporada no século XXI, pelo menos no quesito bola na rede, o Ceará segue colhendo frutos do meio para frente. Em meio aos 25 gols marcados até aqui, o destaque fica para o meia Guilherme Castilho, que já soma cinco tentos assinalados.

Legenda: Guilherme Castilho é o artilheiro do Ceará na temporada Foto: Thiago Gadelha/SVM

O jogador, que é a contratação mais cara do futebol cearense, é seguido por Jean Carlos e Erick, com quatro tentos, cada, e Vitor Gabriel, com três gols.

Prováveis escalações

Caldense: Elisson; João Vitor, Patrick Marcelino, Suéliton e Leozinho; Fabrício Costa, Kayo e Aruá; Bruninho, Erick Salles e Mayco Félix. Técnico: Thiago Oliveira.

Ceará: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos; Caíque Gonçalves, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo.

Ficha técnica | Caldense x Ceará

Data: 01/03/2023

Horário: 21h30

Local: Estádio Ronaldo Junqueira, Poço de Caldas-MG

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade

Assistente 1: Vanderson Antonio Zanotti

Assistente 2: Douglas Pagung

4º Árbitro: Ronei Candido Alves