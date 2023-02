Ceará pode conquistar receita milionária se avançar na Copa do Brasil de 2023

O Ceará tem a primeira decisão da temporada de 2023 na próxima quarta-feira (29), quando disputa a 1ª fase da Copa do Brasil em um confronto eliminatório contra Caldense-MG. A partida ocorre fora de casa, no Ronaldão, em Poço de Caldas, e vale uma receita milionária para os cofres alvinegros.

Em caso de classificação, o Vovô garante R$ 1,4 milhão. Com o rebaixamento à Série B do Brasileiro, o clube sofreu um déficit financeiro, perdeu investimento e precisou reajustar as contas.

No âmbito econômico, o time alvinegro conquistou R$ 1,25 milhão apenas pela participação. Se avançar no mata-mata, o clube de Porangabuçu enfrenta Princesa de Solimões-AM ou Ituano-SP.

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL DE 2023

1ª fase: R$ 1,4 milhão (Grupo 1), R$ 1,25 milhão (Grupo 2) e R$ 750 mil (Grupo 3).

2ª fase: R$ 1,7 milhão (Grupo 1), R$ 1,4 milhão (Grupo 2) e R$ 900 mil (Grupo 3).

3ª fase: R$ 2,1 milhões.

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões.

Quartas de final: R$ 4,3 milhões.

Semifinal: R$ 9 milhões.

Vice-campeão: R$ 30 milhões.

Campeão: R$ 70 milhões.