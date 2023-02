Com retorno de titular e novidade, Ceará embarca para estreia na Copa do Brasil

O Ceará embarcou para São Paulo (SP) na tarde desta segunda-feira (27) com duas novidades na delegação. O volante Richardson, que ficou de fora da última partida do Vovô por motivos pessoais, embarcou com o restante do elenco, e Willian Maranhão, também volante, foi relacionado pela primeira vez e pode fazer sua estreia pelo Alvinegro.

A equipe comandada pelo técnico Gustavo Morínigo entra em campo na próxima quarta-feira (1º), pela primeira fase da Copa do Brasil 2023. O Vovô encara a Caldense no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas (MG), às 21h30. A delegação alvinegra fica em São Paulo até a tarde da terça-feira (28), quando parte de ônibus para Poços de Caldas.

Visitante no duelo, o Ceará tem a vantagem do empate. Caso a partida termine empatada, o Vovô garante classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. O time cearense chega para o confronto após dias de descanso, tendo em vista que não disputou partidas no último final de semana. Em seu último jogo, o Ceará venceu o Fluminense-PI por 5 a 2.