Cristiane e Andressa Alves lamentam postura do Ceará com o time feminino: 'Vergonha'

Ex-parceiras na Seleção Brasileira, as jogadoras Cristiane Rozeira e Andressa Alves criticaram a situação do time feminino do Ceará após o 14 a 0 aplicado pelo Corinthians na estreia do Brasileirão.

Legenda: Cristiane é um dos grandes nomes do futebol feminino do Brasil. Foto: Pascal GUYOT / AFP

Atacante do Santos e ex-companheira de Marta na Seleção, Cris tem, entre outros títulos, ouro com o Brasil no Pan-Americano (2007 e 2015), além de três Copa Américas (2010, 2014 e 2018). A atleta criticou o Alvinegro de Porangabuçu por reduzir investimentos na categoria após rebaixamento do time masculino.

"Triste pelas meninas. Isso não agrega em nada a modalidade. Falta de respeito do clube com meninas que sonham com o melhor", escreveu a jogadora na publicação de uma página focada na categoria.

Legenda: Cristiane lamentou situação das Alvinegras. Foto: Reprodução/Página Futebol Feminino

Andressa Alves é atleta da Roma e ex-jogadora do Barcelona. A meia também vestiu a amarelinha e traz no currículo títulos como: Ouro no Pan (2015) e dois títulos da Copa América (2014 e 2018). A meia publicou mensagem de apoio às Meninas do Vozão e foi contundente.

"Uma vergonha o que o Ceará, enquanto instituição, está fazendo com o futebol feminino. O time conseguir ser campeão da A2 ano passado e ter a vaga garantida no Brasileiro Feminino 2023, e o clube simplesmente mandar todas as atletas embora e jogar com meninas de 16/17/18 anos é inaceitável. Para as atletas: Meus parabéns pela entrega e por amor a esse esporte, vocês merecem muito mais. Toda força e carinho”, reclamou numa rede social.

Ao fim do jogo, a goleira Yasmin, do Ceará, deixou o campo aos prantos e foi consolada pelas adversárias. As Meninas do Vozão também receberam aplausos da torcida local. Técnico das Brabas, Arthur Elias elogiou a postura das alvinegras em campo. Também na rede social, o Corinthians desejou força ao grupo cearense.

As duas equipes almoçaram juntas em momento de integração após a partida. Veja imagens divulgadas pelo Timão:

Sobre o tema, o Ceará informou que deve se pronunciar em breve por meio dos canais oficiais. As Meninas do Vozão voltam a jogar no dia 4 de março, sábado, quando recebem o São Paulo no Estádio Domingão, em Horizonte. A partida será às 11 horas (de Brasília).