CBF detalha tabela das 10 primeiras rodadas do Brasileirão Feminino; veja jogos do Ceará

A CBF divulgou a tabela detalhada das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Feminino. O Ceará vai estrear contra o Corinthians, no próximo sábado, dia 25 de fevereiro, às 11 horas (de Brasília). A Primeira Fase da competição vai terminar no dia 16 de junho.

O jogo entre as Meninas do Vozão e as Brabas marca o encontro entre a atual campeã da Série A2 e as atuais campeãs da primeira divisão, respectivamente. As Alvinegras de Porangabussu vão mandar os jogos no Estádio Horácio Domingos, o Domingão, em Horizonte, na região Metropolitana de Fortaleza.

FORMATO

As oito melhores equipes da Primeira Fase, que tem 15 rodadas e é disputada no formato de pontos corridos, avançam. Nas quartas de final, os times se enfrentam no mata-mata, em confrontos de ida e volta. A final está prevista para ocorrer nos dias 10 e 17 de setembro.

JOGOS DO CEARÁ NO BRASILEIRÃO FEMININO

(RODADAS 1 - 10)

25/2 (sábado)

11h - Corinthians x Ceará - Nogueirão

04/3 (sábado)

15h - Ceará x São Paulo - Horácio Domingos

11/3 - (sábado)

15h - Bahia x Ceará - A definir

18/3 (sábado)

15h - Grêmio x Ceará - Airton Ferreira da Silva

26/3 (domingo)

15h - Ceará x Flamengo - Horácio Domingos

01/4 (sábado)

11h - Palmeiras x Ceará - Jaime Cintra

15/4 (sábado)

15h - Ceará x Cruzeiro - Horácio Domingos

24/4 (segunda)

19h - Ferroviária x Ceará - Fonte Luminosa

29/4 (sábado)

15h - Ceará x Athletico-PR - Horácio Domingos

07/5 (domingo)

15h - Real Brasília x Ceará - Defelê

Confira a tabela completa aqui.