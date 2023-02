Após 14 a 0, técnico do Corinthians critica diretoria do Ceará: 'Decisão muito ruim'

O Ceará feminino sofreu mais uma goleada neste início de temporada na elite do futebol nacional. Depois do 10 a 0 aplicado pelo Flamengo, na Supercopa, foi a vez do Corinthians atropelar o time cearense. O placar de 14 a 0 tornou-se a 2ª maior goleada na história do Campeonato Brasileiro da categoria. Técnico do Corinthians, Arthur Elias elogiou a postura das Meninas do Vozão em campo e lamentou, novamente, a decisão da diretoria do Vovô em cortar investimentos no time.

“Me agradou também a postura da equipe do Ceará, porque são meninas muito jovens que foram colocadas dessa forma no Campeonato Brasileiro por um erro da direção do clube. Elas demonstraram muita dedicação, tentaram sair jogando quase todas as bolas dentro das ideias que elas têm de treinamento. Uma equipe que não fez nenhum tipo de cera, não amarrou o jogo, que não bateu, que não apelou para nenhum tipo de violência ou descontrole emocional”, disse o técnico em entrevista ao canal Central do Timão.

O placar elástico foi o 2º maior na história do torneio nacional, realizado há 10 anos pela CBF. A goleada corintiana ficou atrás apenas da partida entre Ferroviária 16 x 1 Pinheirense (PA), na edição de 2014. O treinador das Brabas ainda ressalta a importância de se posicionar em defesa da categoria e da participação das mulheres no esporte mais popular do país.

“A gente lamenta que isso ainda aconteça. Mas também a gente tem que ter o olhar que as coisas estão realmente crescendo, e o Corinthians tem uma responsabilidade, sim, e eu como treinador, de me posicionar, de criticar quando tem que criticar. Em relação ao placar, a gente vai sempre fazer o nosso melhor. Independente do adversário, a gente honra a nossa camisa, nosso trabalho, e a gente precisa criar essa mentalidade no grupo, e as atletas mostraram isso hoje”, disse após o jogo deste sábado, em Mogi das Cruzes (SP).

Arthur Elias comenta a evolução na categoria feminina, mas critica novamente a decisão do Ceará em dispensar o time campeão da Segunda divisão em 2022.

"Dirigentes pensam no feminino como custo, não investimento"

“O futebol feminino vem numa evolução constante e fico feliz por isso, mas é claro que a gente vai encontrar sempre algumas exceções. Dirigentes que pensam no futebol feminino como custo, não como investimento, com a valorização de seu clube, da mulher dentro do futebol, da mulher consumindo futebol... Algumas visões erradas a gente está cansado e calejado de ver. O que fico feliz é que tem mudado os paradigmas, que o futebol das mulheres tem cada vez mais apoio e estrutura. E hoje, o que a gente viu, uma decisão muito ruim da direção do Ceará que se desfez de uma equipe vencedora, que merecia estar jogando na Série A1, que seria uma equipe com um nível melhor pra defender o clube e optaram por colocar as meninas da base, são todas muito novas”, concluiu.

Sobre o tema, o Ceará informou que deve se pronunciar em breve por meio dos canais oficiais. As Meninas do Vozão voltam a jogar no dia 4 de março, sábado, quando recebem o São Paulo no Estádio Domingão, em Horizonte. A partida será às 11 horas (de Brasília). Veja tabela completa de jogos aqui.