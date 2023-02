Técnico do Corinthians critica postura de Ceará e Fla com times femininos: 'Não pode mais acontecer'

Bicampeão da Supercopa de Futebol Feminino com o Corinthians, o técnico Arthur Elias celebrou a vitória e criticou episódios de Ceará e Flamengo no torneio. A equipe paulista conquistou o título diante do rubro-negro neste domingo (12), na Neo Química Arena.

Arthur Elias chegou ao segundo título da competição que abre a temporada do futebol feminino no Brasil. Em entrevista ao portal Dibradoras, o técnico, também campeão brasileiro com o grupo, elogiou o time e lamentou a situação do Ceará.

"Fico muito feliz com isso, porque traz novos desafios e aumenta a capacidade e a preparação que a gente precisa ter para as nossas jogadoras. Mas a gente também lamenta algumas situações, como a do Ceará, que eu falei aqui e volto a dizer: no futebol feminino não pode mais acontecer esse tipo de coisa", disse.

O time cearense, que é atual campeão da Série A2 e vai disputar o Brasileiro A1 em 2023, entrou em campo com o plantel sub-20 e sofreu goleada de 10 a 0 do Flamengo. A equipe principal foi praticamente toda dispensada após corte de orçamento com a queda do time masculino para a segunda divisão nacional.

O técnico também concordou com Tamires, lateral e artilheira da equipe na Supercopa. A jogadora criticou a decisão do Flamengo de colocar a disputa da semifinal no Estádio Luso-Brasileiro, onde o plantel carioca enfrentou o Real Brasília. O local não apresentava condições apropriadas para jogo.

"Ela está certíssima. Porque mandou num campo que poderia ser muito melhor, pelo tamanho do clube. A gente apoia e respeita muito, as jogadoras são fantásticas que estão lá no Flamengo", disse o técnico.

Arthur Elias, mais uma vez, defendeu o futebol feminino e ressaltou a competitividade não só dentro de campo, mas também fora dele.

"A gente quer que o futebol feminino não só seja competitivo pelo trabalho sendo feito pelas jogadoras e comissões técnicas, mas pelas estruturas oferecidas. Isso é fundamental porque a gente vê que tem receita, tem retorno e isso a gente precisa seguir falando e sobre várias questoes que envolvem a mulher no futebol. Isso faz parte do crescimento nosso dentro do espaço das mulheres no futebol."

"E não vou deixar de dizer que nosso time está aí para nao so ganhar, fazer história, mas tambem para deixar alguma coisa para frente", concluiu Arthur Elias.

O Corinthians venceu o Flamengo por 4 a 1. Veja abaixo os gols da partida.