Flamengo x Ceará pela Supercopa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará visita o Flamengo em jogo de estreia da temporada de 2023. As equipes se enfrentam em duelo inédito na história nesta 2ª edição da Supercopa feminina de futebol. O duelo será no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, às 10h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo.

Como chega o Ceará?

Atual campeão da Série A2 do Brasileirão e vice-estadual, o Ceará está com elenco reformulado. O grupo perdeu peças importantes da campanha histórica de 2022, mas foca em crescimento durante a temporada. Agora, o time é comandado pelo técnico Felipe Soares. O novo técnico falou sobre o primeiro e inédito desafio do ano.

“A preparação para o jogo com o Flamengo, bem como vai ser contra outras equipes do futebol brasileiro, se baseia nas oportunidades de aproveitar possibilidades que o adversário nos der de poder atacar. Buscando sempre agredir o rival, entendendo as forças delas, buscando correr o menor risco possível e oferecer o maior risco possível ao adversário” explicou Soares.

Como chega o Flamengo?

O Flamengo conquistou o Final Ladies Cup 2022. O time ficou com o vice-campeonato do Carioca e quer mais nesta temporada. No plantel, o time carioca terá Nath Pitbull. A volante atuou pelo Ceará na última temporada e foi peça importante na campanha do acesso alvinegro.

O clube anunciou a chegada da sexta contratação. A zagueira Agustina, campeã da Libertadores e da Seleção Argentina, é um dos principais nomes do grupo.

ONDE ASSISTIR

Verdinha, Globo, SporTV e tempo real do Diário do Nordeste

Legenda: Ceará e Flamengo se enfrentam neste domingo. Foto: Livia Villas Boas e Rebeca Reis / Staff Images / CBF

FORMATO

Oito times participam da Supercopa feminina de futebol. O torneio tem três fases, com jogos de mata-mata. Quatro partidas serão realizadas na primeira fase. Quem vencer, avança para as semifinais. Depois, as finalistas vão disputar o título no dia 12 de fevereiro.

A equipe vencedora do torneio receberá prêmio em dinheiro pela primeira vez. O campeão vai ganhar R$ 500 mil reais, enquanto o vice fica com R$ 300 mil.

PALPITES

inter@

ELENCO DO CEARÁ PARA 2023

Goleiras - Yasmin, Thaís Maria, Laís Quesia, Júlia

Zagueiras - Rebeca Soares, Rebeca Silva, Luiza, Laís Stephanny

Laterais - Ester, Bruna Moana, Maria Fernanda, Isabely, Gabriela Barbosa, Mirela

Volantes - Lylyane, Gabriela Campelo, Mariana, Eduarda

Meias - Beatriz Alves, Emilly Kayllane, Bianca, Emilly Freitas, Val, Ana Kezia

Atacantes - Amália, Sara, Tayla, Larissa, Laís Gomes, Bruna Souza, Sabrina Cosmo, Emilly Sorriso, Larissa ketlen, Kaká, Kaylane Silva

ELENCO DO FLAMENGO PARA 2023

Goleiras: Bárbara, Kelly Chiavaro e Karol Alves;

Zagueiras: Cida, Daiane, Núbia e Thais Regina;

Laterais: Gisseli, Jucinara, Monalisa e Rayanne;

Meias: Cris, Darlene, Duda, Kaylane, Kaylaine Júnior, Leidiane, Thaisa, Nath Pitbull e Louvain.

Atacantes: Crivelari, Duda Rodrigues, Gica, Isadora, Maria Alves e Sole Jaimes.



FICHA TÉCNICA

Flamengo x Ceará

Data e hora: 05/02, às 10h30

Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)