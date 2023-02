Corinthians x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Corinthians e Flamengo se enfrentam na grande final da Supercopa do Brasil de futebol feminino. O duelo deste domingo (12) será na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 10h15 (de Brasília). Caso as equipes empatem no tempo regulamentar, a decisão irá para os pênaltis.

Em casa, o Corinthians busca o bicampeonato. Em 2022, a equipe venceu o Grêmio e ganhou o primeiro título do torneio. O grupo vem embalado pela boa fase e quer subir ao pódio novamente, após o título Brasileiro da modalidade.

Já o Flamengo quer a taça inédita na categoria. Na primeira edição do torneio, o grupo foi eliminado na semifinal pelo Grêmio. No Brasileirão, a equipe foi eliminada nas quartas e ficou como vice no Carioca, que teve o Botafogo como campeão.

ONDE ASSISTIR



SporTV e Globo

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Corinthians: Lelê; Carol Tavares, Andressa Pereira (Mariza), Tarciane e Tamires; Diany, Juliana Ferreira (Liana Salazar) e Milene; Gabi Portilho, Jaque Ribeiro e Jheniffer. Técnico: Arthur Elias.

Flamengo: Bárbara; Monalisa, Daiane, Cida e Jucinara; Thaisa, Kaylane Melo e Duda; Crivelari; Maria Alves e Sole Jaimes. Técnico: Luís Andrade.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Flamengo

Data e hora: 12/02, às 10h15

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)