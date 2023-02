Corinthians x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará estreia no Campeonato Brasileiro Feminino neste sábado (25), diante do Corinthians. O Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP), recebe o encontro entre as campeãs da Série A2 e A1, respectivamente. O duelo, que terá início às 11h (de Brasília), é inédito na competição.

Como chega o Ceará?

O Ceará será o primeiro representante de uma equipe do estado na disputa da elite do futebol feminino. Após o título da Série A2, o clube dispensou praticamente todo o elenco e tem buscado se reformular principalmente com atletas da base.

A equipe estreou na temporada de 2023 na Supercopa Feminina e foi derrotada por 10 a 0 pelo Flamengo. Novo treinador do time, Felipe Soares comentou sobre os objetivos das Meninas do Vozão no Brasileiro Al.

"A gente sabe que o nosso campeonato não é contra o Corinthians. Mas a gente, acima de tudo, vai para lá para representar bem o manto alvinegro", disso o técnico do Alvinegro. Veja tabela de jogos.

Como chega o Corinthians?

Maiores campeãs do torneio e atuais donas da taça, as Brabas chegam com moral para a estreia. O time já começou o ano com título da Supercopa feminina, diante do Flamengo. Sob comando de Arthur Elias, a equipe paulista deve entrar em campo com força máxima diante das alvinegras.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão e pode ser acessado pelo aplicativo Universo SCCP (gratuito)

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Thaís Maria; Ester, Rebeca Maciel, Laís Stephanny e Gaby; Lili, Mariana, Bia Alves, Val; Amália e Emily Sorriso.

Corinthians: Lelê; Carol Tavares, Andressa Pereira (Mariza), Tarciane e Tamires; Diany, Juliana Ferreira (Liana Salazar) e Milene; Gabi Portilho, Jaque Ribeiro e Jheniffer.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Ceará

Data e hora: 25/2, às 11h (de Brasília)

Local: Estádio Nogueirão, Mogi das Cruzes (SP).