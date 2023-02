Novo presidente do Ceará será eleito em março; veja data e detalhes da eleição

O Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Club publicou na manhã deste sábado o edital de convocação da eleição para os cargos de Presidente e 1º Vice-Presidente da Diretoria Executiva do clube. As chapas podem ser inscritas até o dia 13 de março, tendo em vista que a eleição foi marcada para o dia 29 do mesmo mês.

A Reunião Extraordinária para eleição acontecerá na sede do Ceará, às 18h30 do dia 29 de março de 2023. As chapas interessadas em concorrer aos cargos deverão, segundo o Conselho Deliberativo do Ceará, protocolar pedidos de registros até às 18h do dia 13 de março, na Secretaria do Conselho Deliberativo.

RENÚNCIA DE ROBINSON DE CASTRO

Ex-presidente do clube, Robinson de Castro renunciou ao cargo em pronunciamento realizado no dia 09 de fevereiro. Com a renúncia, Carlos Moraes, 2º vice-presidente do Alvinegro, assumiu como presidente interino. O prazo para que o Conselho Deliberativo convocasse novas eleições era de 90 dias.

CARLOS MORAES FALA SOBRE AS ELEIÇÕES

Em entrevista coletiva concedida no último dia 12 de fevereiro, o atual presidente do Ceará, Carlos Moraes, comentou sobre as eleições. “Quem quiser se candidatar a presidente do clube tem que atender os pré-requisitos. Aquele que atender os pré-requisitos e se sentir apto para concorrer para presidente do clube, não tem problema”, pontuou.

Ele, porém, deixou claro que não deseja concorrer ao cargo de presidente do clube. “Não. Eu acho que eu já estou há 13 anos no clube. Eu estou eleito vice-presidente até o final de 2024. Quero cumprir o meu mandato. Eu já tive muito essa vontade, mas isso passou. Eu acho que eu posso contribuir nos bastidores”, comentou.