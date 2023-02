Ceará terá pelo menos cinco desfalques para Clássico-Rei da Copa do Nordeste; veja nomes

O Ceará garantiu a vitória em cima do Fluminense-PI e a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste nesta quarta-feira (22). O próximo desafio na competição regional será contra o maior rival, o Fortaleza. Para o jogo, a equipe terá pelo menos cinco desfalques entre suspensão por cartão e jogadores no departamento médico.

O volante Caíque recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fluminense-PI e está suspenso do Clássico-Rei. O jogador também recebeu a punição nos duelos contra Sampaio Corrêa e CRB. Já o zagueiro Tiago Pagnussat, Richard e Geovane estão pendurados, com dois.

DEPARTAMENTO MÉDICO

O Alvinegro segue com quatro jogadores no Departamento Médico, de acordo com o último boletim do clube, divulgado nesta quarta-feira. Além do zagueiro Luiz Otávio, que faz trabalho de condicionamento físico com preparadores e fisioterapeutas, tem Michel Macedo em transição.

Já o lateral Willian Formiga sofreu lesão na coxa esquerda, e o meia Chay teve um trauma no tornozelo. Os dois passam por tratamento fisioterápico.

Ceará e Fortaleza se enfrentam no dia 5 de março, um domingo, às 18h30, na Arena Castelão. Antes, o Vovô encara a Caldense na estreia da Copa do Brasil na quarta-feira (1).