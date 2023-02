Análise: Ceará goleia como esperado e consolida setor ofensivo

O Ceará entrou em campo com franco favorito para o duelo diante do Fluminense/PI, em Teresina, pela 5ªrodada da Copa do Nordeste. E o Vovô fez o que se esperava, goleando o frágil adversário por 5 a 2, no estádio Lindolfo Monteiro e seu gramado castigado pela chuva.

Os pontos positivos da goleada, em que pese a fragilidade do adversário, foram as peças ofensivas e a consolidação delas.

O técnico Morínigo optou por escalar o que tinha de melhor do meio pra frente e rodar o elenco na parte defensiva.

E do meio pra frente o time funcionou bem, com Arthur Resende como 2º volante, Guilherme Castilho na criação e o trio de frente formado pelos velozes Erick e Janderson, além do centroavante Vitor Gabriel.

Com eles, o Ceará criou bastante, principalmente no 1º tempo e poderia ter feito mais que 3 gols.

Consolidados?

Arthur e Castilho ditaram o ritmo no meio e finalizaram bastante, e os 'rapidinhos' Erick e Janderson jogaram bem outra vez, dando muita opção de jogo e criando bastante. Na referência, Vitor Gabriel também foi bem, mostrando presença de área e fazendo bem o pivô.

Assim, Morínigo consolida 5 nomes de frente, já formando uma base que deve ser repetida, azeitando a cada jogo o time do meio pra frente.

Outras opções como Jean Carlos - que entrou no 2º tempo e foi bem - Hygor, Luvannor e Chay, podem ser importantes no decorrer da temporada, mas hoje estão atrás na busca pela titularidade.

Já a defesa...

Com a fragilidade do adversário, Morínigo jogou com a defesa bem modificada. E na etapa final, o sistema defensivo do Ceará deu alguns sustos e equipe sofreu 2 gols de um adversário frágil.

O goleiro Aguilar fez boas defesas - Richard foi poupado - e não teve culpa nos gols.

Mas a dupla de zaga - Tiago e Lacerda - falhou no gol de cabeça de Lucão - e não esteve segura. Os laterais perderam muitos duelos, com Igor na direita e David Ricardo improvisado na esquerda. Já Caíque, voltou para sua posição original, de volante, na ausência de Richardson, ausente por problemas particulares e fez partida apenas regular.

Claro que a qualidade do gramado, o campo pesado e a falta de entrosamento pesaram para o sistema defensivo, mas vale o alerta e buscar ajustes.

Liderança e tranquilidade

Com o resultado, o Vozão chegou aos 10 pontos e na liderança, abre vantagem de 4 pontos para o primeiro time fora do G4, o CSA. Assim, restando 3 rodadas para o fim da 1ª Fase, o Vovô encaminha sua classificação. O Vozão ainda tem Fortaleza, Vitória (fora), e Atlético de Alagoinhas (casa) pra confirmar a vaga e quem sabe a 1ª colocação.

Em boa fase, o Vovô terá uma semana de preparação visando a estreia na Copa do Brasil, contra a Caldense, fora de casa, em jogo único pela 1ª Fase. O jogo será em Minas Gerais, às 21h30 da quinta-feira (1).