Fluminense-PI x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará enfrenta o Fluminense-PI nesta quarta-feira (22), às 21h30, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina/PI, pela Copa do Nordeste. A partida é válida pela 5ª rodada da competição regional.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no canal Nosso Futebol, no serviço OneFootball e na rádio Verdinha AM 810.

Palpite

Prováveis escalações

Fluminense-PI | Jeferson; Carlos Henrique, Lucão, Weverton e Batista; Maurício, Pio e Gabriel Vieira; Janeudo, Nathan Cachorrão e Mateus Ramos. Técnico : Eduardo dos Santos.

Fluminense-PI x Ceará | Ficha técnica

Competição : Copa do Nordeste - 5ª rodada.

: Copa do Nordeste - 5ª rodada. Estádio : Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI).

: Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI). Data : 22/02/2023 (quarta-feira).

: 22/02/2023 (quarta-feira). Horário : 21h30 (de Brasília).

: 21h30 (de Brasília). Árbitro : José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).

: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL). Assistentes: Maxwell Rocha Silva (AL) e Aldrin Freire Costa Matias (AL).