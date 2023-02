Ataque do Ceará tem melhor início de temporada dos últimos anos; veja números

O Ceará faz o seu melhor início de temporada do século XXI no quesito gols marcados. Em dez partidas disputadas pelo Vovô até o momento na temporada 2023, o clube cearense totaliza 25 gols marcados. Entre os anos de 2001 e 2022, o Alvinegro não conseguiu alcançar essa quantidade de gols nas dez primeiras partidas da temporada.

Nos dez jogos disputados nesta temporada, a equipe de Gustavo Morínigo não marcou gols apenas na derrota por 3 a 0 para o Ferroviário. Foram cinco gols marcados contra o Guarani de Juazeiro, quatro contra o Pacajus, dois contra o Maracanã, um contra o Ferroviário, dois contra o Sampaio Corrêa, dois contra o Fortaleza, três contra o Sport, um contra o CRB e cinco contra o Fluminense-PI.

Considerando os dez primeiros jogos do Ceará de todas as temporadas disputadas no século XXI, a que mais se aproximou do desempenho alcançado em 2023 foi a temporada de 2012. Naquele ano, o Alvinegro somou 24 gols marcados nas primeiras dez partidas da temporada. 2015, 2011 e 2006, com 20 gols, vêm logo em seguida.

DESEMPENHO OFENSIVO DO CEARÁ NO INÍCIO DAS TEMPORADAS DO SÉCULO XXI

2023: 25 gols em dez jogos

2022: 16 gols em dez jogos

2021: 18 gols em dez jogos

2020: 13 gols em dez jogos

2019: 19 gols em dez jogos

2018: 16 gols em dez jogos

2017: 10 gols em dez jogos

2016: 18 gols em dez jogos

2015: 20 gols em dez jogos

2014: 19 gols em dez jogos

2013: 13 gols em dez jogos

2012: 24 gols em dez jogos

2011: 20 gols em dez jogos

2010: 17 gols em dez jogos

2009: 18 gols em dez jogos

2008: 15 gols em dez jogos

2007: 17 gols em dez jogos

2006: 20 gols em dez jogos

2005: 13 gols em dez jogos

2004: 18 gols em dez jogos

2003: 17 gols em dez jogos

2002: 14 gols em dez jogos

2001: 16 gols em dez jogos

PRÓXIMO COMPROMISSO DO CEARÁ

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira (1º), quando enfrenta a Caldense-MG, pela primeira fase da Copa do Brasil 2023. O duelo acontece no Estádio Dr. Ronaldo Junqueira, às 21h30 de Brasília. O confronto acontece em jogo único, com a vantagem do empate para o Vovô, a equipe visitante no duelo.