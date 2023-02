Sampaio Corrêa anuncia lateral-direito ex-Ceará, Marcos Ytalo (Buiú)

O Sampaio Corrêa anunciou através de suas redes sociais, nesta sexta-feira, (24), o lateral-direito Marcos Ytalo como novo reforço para a temporada de 2023. O contrato do jogador com o Ceará chegou ao fim e agora o atleta pertence ao clube maranhense.

#Contratado 🇧🇴



O lateral direito Marcos Ytalo é o mais novo reforço do Tricolor para a temporada 2023!



Sua melhor temporada vestindo a camisa do alvinegro cearense foi em 2021, com 19 jogos, um gol e uma assistência. Em 2023, Marcos Ytalo chegou a atuar pelo Ceará em duas oportunidades, na Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

Além de Ceará, o jogador tem passagens por Joinville, Bragantino, Ferroviária e Santo André.