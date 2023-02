Caique Gonçalves: 'Não tem essa de empatar. Queremos a vitória'

O volante Caíque Gonçalves, que vem atuando como lateral na equipe de Gustavo Morínigo, comentou em entrevista coletiva sobre a preparação do Ceará para a partida diante da Caldense pela Copa do Brasil. O atleta deixou claro o objetivo do time para o jogo e aproveitou para elogiar seus companheiros de equipe.

"Foco total, nós tivemos exemplos agora de times de Série A e Série B que acabou sendo eliminado. Nosso foco é ir lá, sem essa vantagem debaixo do braço. É ir lá, fazer o resultado e se possível voltar de lá classificado. Não tem essa de se empatar está classificado, nós queremos a vitória, queremos manter a sequência de vitórias que estamos tendo para ter uma evolução constante", disse o jogador.

Fora do Clássico-Rei pela Copa do Nordeste, Caíque Gonçalves se mostrou despreocupado e comentou sobre o preparo do Ceará para enfrentar seu rival na competição.

Cartão

Fico triste, por ter acontecido isso de ter tomado o terceiro cartão, mas tenho certeza que todos que vão estar no clássico vão dar a conta do recado e voltar novamente com os três pontos", comentou.

Caíque Gonçalves também comentou sobre os titulares e reservas de Gustavo Morínigo para os jogos e projetou o final de temporada do Ceará.

"O grupo tem muita ciência de que todos vão ser importantes. O Gustavo sempre falou que com ele não tem titular e não tem reserva, quem tiver melhor vai jogar. Então o grupo está bem tranquilo, é nitido, todos ali estão preparados para jogar, quem for jogar no clássico vai dar conta do recado, agora na Copa do Brasil também. Sobre isso, a torcida pode ficar tranquila, porque todos que estão treinando treinam com intensidade e todos ali tem o mesmo objetivo. Tenho certeza que o final da temporada vai ser só alegria. Vai ser acesso, porque é um grupo de muito caráter, muito trabalho e honesto, você não vê trairagem no grupo, é um torcendo pelo outro e vai ser só alegria para nós", disse Caíque.

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira, (1), para enfrentar a Caldense pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida acontece no estádio Ronaldão (MG), às 21h30.