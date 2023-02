Ronaldo Fenômeno critica gramado do estádio que o Ceará jogará pela Copa do Brasil; entenda

O Ceará estreia na Copa do Brasil na quarta-feira (1), às 21h30 no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG), contra a Caldense, em jogo único pela 1ª Fase. E o estádio da 'Veterana' foi duramente criticado pelo dirigente do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, após a partida entre eles pelo Campeonato Mineiro, na última quinta-feira.

Ronaldo chamou o gramado do estádio de "grama de jardim", em publicação no seu twitter. A crítica foi feita por Ronaldo em suas redes sociais ainda enquanto a bola rolava. A postagem é acompanhada de um emoji rindo.

Enquanto a Federação não padronizar os estádios continuaremos jogando em grama de jardim… nesse caso um jardim de 1979 que nunca foi trocado, mas que por estar verde vão falar que está lindo… 😂 — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) February 23, 2023

Pelo regulamento da Copa do Brasil, o Ceará jogará por um empate, por ser visitante e melhor colocado no ranking da CBF.

Momento da Caldense

A partida contra o Cruzeiro foi a última da Caldense antes do confronto contra o Ceará. O time mineiro faz uma campanha ruim no Campeonato Mineiro com apenas 4 pontos em 7 jogos. O clube venceu apenas um jogo, empatou outro e perdeu 5. São 8 gols marcados e 14 sofridos.

Campanha da Caldense em 2023

Atlético/MG 2x1 Caldense

Caldense 2x2 Democrata-GV

Tombense 3x0 Caldense

Caldense 0x1 Ipatinga

Caldense 2x1 Villa Nova-MG

Athletic 3x2 Caldense

Caldense 2x1 Cruzeiro