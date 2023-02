Saiba mais sobre a Caldense-MG, adversária do Ceará na 1ª Fase da Copa do Brasil

O Ceará conheceu seu adversário na 1ª Fase da Copa do Brasil, após sorteio realizado na tarde desta quarta-feira (8), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). E o adversário do Vovô é o Caldense, em Poços de Caldas (MG). A partida deve acontecer no dia 22 de fevereiro ou 1º de março.

O confronto entre ambos será inédito, já que Vovô e a 'Veterana' nunca se enfrentaram, seja em competições oficiais ou amistosos.

Para o torcedor do Ceará, que está curioso sobre o time que o Vozão enfrentará, o time mineiro está na 1ª Divisão do Estadual, e jogará a Série D do Campeonato Brasileiro.

A Caldense está na Copa do Brasil por ter sido seminalista do Campeonato Mineiro de 2022. O time mineiro foi campeão estadual em 2002, e jogou a elite mineira 49 vezes. Será a 7ª participação da equipe na Copa do Brasil.

Em campeonatos Brasileiros, a Caldense jogou a Série A em 1979, a Série B em 1980, a Série C em 1995, e a Série D em 8 oportunidades.

Em 2023



A Veterana fez apenas 3 jogos em 2023, todos pelo Campeonato Mineiro. E ainda não venceu. Na estreia na temporada, no dia 21 de janeiro, a equipe perdeu para o Atlético/MG por 2 a 1 no Mineirão. No dia 28, empatou com o Democrata de Governador Valadares em 2 a 2, e no último dia 4, perdeu de 3 a 0 para a Tombense. Foram 3 gols marcados e 7 sofridos. O técnico é Gian Rodrigues, de 50 anos. Ele está na Caldense desde 2022, e dirigiu a equipe em 18 partidas, vencendo 6.

Assim como o técnico, com carreira em times menores do futebol mineiro, o elenco da Caldense também tem esse perfil. O jogador mais experiente é o zagueiro Suéliton, de 31 anos, com passagens por Náutico, ABC e Remo.

Time-Base

Elisson, João Vitor, Suéliton, Patrick, Alyson Neves, Aruá, Erivélton, Fabrício Bigode, Aslen, Erick Salles, Mayco Félix.