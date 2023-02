Iguatu vence o Atlético e enfrenta o Ceará na semifinal do Estadual

O Iguatu está na semifinal do Campeonato Cearense. O Azulão venceu o Atlético Cearense por 1 a 0, no estádio Morenão, em Iguatu, se garantindo nas semifinais para enfrentar o Ceará, em dois jogos, nos dias 11 e 18 de março. O Iguatu terá o mando do 1º jogo e o Alvinegro do 2º.

A equipe do treinador Washington Luiz já havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 no PV e contou com o apoio da torcida que lotou o Morenão para vencer mais uma vez, agora por 1 a 0, gol de Luis Suáres, aos 43 do 1º tempo.

Reencontro

Iguatu e Ceará voltam a se reencontrar em um mata-mata de Estadual. Em 2022, nas quartas de final, o Azulão surpreendeu o Vovô e eliminou o Alvinegro nos pênaltis em jogo no Morenão, após vitória por 1 a 0. No jogo de ida, o Alvinegro havia vencido por 2 a 1.