Jogo do Ceará na Copa do Brasil vai passar somente na internet; veja como assistir

A partida entre Caldense-MG e Ceará, nesta quarta-feira (28), terá transmissão com imagens exclusiva na internet. As equipes duelam às 21h30 (de Brasília) pela 1ª fase da Copa do Brasil, no estádio Ronaldão, em Poço de Caldas.

Com imagens, o serviço de streaming Amazon Prime é o único que transmitirá o evento. O pacote é R$ 14,90 mensais - grátis nos 30 primeiros dias.

O Sistema Verdes Mares transmite Caldense-MG x Ceará ao vivo, através da rádio Verdinha AM 810, com narração e comentários. O Diário do Nordeste também traz todos os detalhes, com tempo real.

Copa do Brasil

Pelo regulamento, o Ceará precisa de um empate para se classificar. Isso porque é o melhor no ranking da CBF neste confronto e atua fora de casa. Em caso de classificação, terá pela frente Princesa de Solimões-AM ou Ituano-SP.

Na premiação, o Vovô recebe R$ 1,4 milhão se avançar. Apenas pela participação, já recebeu R$ 1,25 milhão.