Análise: Ceará avança na Copa do Brasil com jogo seguro e ataque efetivo

A 1ª Fase da Copa do Brasil é sempre traiçoeira. Afinal, um jogo único na casa do adversário, geralmente em gramados ruins, não é dos melhores cenários para decidir uma vaga. Muitos favoritos para estes confrontos ficam pelo caminho, mas o Vovô passou com autoridade.

Foi uma classificação com as marcas de um ataque efetivo e uma defesa segura. O sistema defensivo segurou a pressão quando preciso, com a defesa mostrando muita segurança nos duelos de jogo aéreo. Apenas em jogadas pontuais pelo chão, proporcionando a Caldense finalizar com perigo pelo menos 3 vezes antes do Vovô abrir o placar.

O primeiro gol do Ceará foi bem construído, com Erick dando mais uma assistência, agora para Janderson.

Depois do gol marcado, o Vovô continuou marcando bem, sendo competitivo e logo no começo do 2º tempo, Arthur Resende deu ótimo passe para Vitor Gabriel driblar o zagueiro e marcar um golaço.

O terceiro, já no fim do jogo, saiu com Luvannor, aproveitando a sobra em finalização e Jean Carlos.

Trio azeitado

Foi a vitória de um time que mostra já entrosamento e maturidade em campo. O ponto positivo para a classificação foi o aproveitamento ofensivo, com o trio Erick, Janderson e Vitor Gabriel estando muito bem. Os dois 'rapidinhos' estão cada vez mais entrosados, em boa fase e o centroavante mostrando seu faro de gol. Para uma Série B de Campeonato Brasileiro, grande objetivo do ano, é primordial ter dois pontas rápidos e um centroavante brigador, com faro de gol.

Legenda: O Vozão venceu a Caldense por 3 a 0 e avançou na Copa do Brasil com ótima atuação de seu ataque Foto: Felipe Santos/CearaSC

Morínigo consolida uma formação, ainda as laterais não estejam com o entrosamento de outros setores. O zagueiro David Ricardo jogou improvisado na esquerda na ausência do titular Willian Formiga, com Warley na direita, em seu 1º jogo como titular.

No restante da defesa, Richard mostra muita segurança no gol e a dupla de zaga Lacerda-Pagnussat também.

No mais, Caíque e Arthur Resende formam uma boa dupla de volantes, Castilho se encontrou como armador, além do trio de frente citado que está em grande fase.

Com a ótima classificação, o Ceará chega com moral para o Clássico-Rei de domingo e a chance de se provar mais uma vez diante de um grande adversário. Embates como o de domingo podem deixar o clube mais seguro e pronto quando a Série B começar, a grande obsessão alvinegra.