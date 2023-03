Copa do Brasil de 2023 definiu 18 classificados para a 2ª Fase nesta quarta-feira; veja lista

A Copa do Brasil de 2023 teve uma rodada de 18 jogos nesta quarta-feira (2), com definindo mais classificados para a 2ª Fase.

E em meio a tantos jogos, destaque para a classificação do Ceará, que passou pela Caldense por 3 a 0, e do Grêmio, que avançou diante do Campinense e será adversário do Ferroviário na próxima fase.

Além do Tricolor gaúcho, outros três times da Série A avançaram: Goiás, Bahia e Bragantino.

Já representando a Série B avançaram: Atlético-GO, Ceará, CRB, Ituano, Botafogo-SP e ABC. Dois foram eliminados: Vitória e Avaí.



VEJA TODOS OS CLASSIFICADOS DESTA QUARTA

Nova Iguaçu 2x0 Vitória

Tuna Luso 0x1 CSA

ASA 1x1 Goiás

Atlético de Alagoinhas 0x0 Atlético-GO

Bahia de Feira 1x1 Red Bull Bragantino

Cordino 0x2 Brasil de Pelotas

Tuntum 0x5 ABC

Athletic Club 1x1 Brasiliense

Camboriú 1x0 Manaus

Campinense 0x2 Grêmio

Parnahyba 0x0 Botafogo-SP

São Bernardo 0x1 Náutico

União Rondonópolis 0x1 CRB

Operário-MS 1x0 Operário

Princesa do Solimões 1x1 Ituano

Caldense 0x3 Ceará

Jacuipense 1x4 Bahia

Retrô/PE 3x2 Avaí