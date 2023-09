Análise: Ceará cresce no momento certo, mas precisará ser mais seguro na defesa para chegar ao G4

Alcançar a 2ª vitória seguida na Série B era determinante para que o Ceará continuasse sonhando com o acesso para a Série A e o time fez o dever de casa com competência, ao bater o Londrina por 3 a 1 na noite desta quarta-feira no Presidente Vargas. O Alvinegro aproveitou a fragilidade defensiva do time paranaense - integrante do G4 - para vencer e ficar apenas 4 pontos do G4.

Até marcar o 3º gol ainda no 1º tempo, o Ceará se impôs, com uma grande atuação de Erick, marcando um gol e participando da jogada dos outros dois. O gol do Londrina foi até um acaso, em uma penalidade discutível.

Mas é injustificável a pressão que o Vovô sofreu do limitado Londrina na etapa final. Por mais que a vantagem de 3 a 1 fosse confortável para um jogo em casa, o último jogo com Guto Ferreira (2x2 contra o Tombense) ensina que recuar demais e parar de jogar é muito perigoso.

O goleiro Bruno Ferreira fez pelo menos duas grandes defesas na etapa final, fora os chutes perigosos que foram para fora. Se uma bola dessas entra, criaria um desconforto na reta final do jogo que o time não precisava.

A verdade é que defensivamente o Ceará ainda peca, comete erros bobos e diante de adversários mais fortes na sequência, precisará ser mais seguro.

Os jogos contra Novorizontino e Chapecoense fora de casa serão provas para o 'novo' Ceará de Mancini, que evoluiu ofensivamente, mas precisa ser mais organizado atrás. Erick voltar a jogar bem é uma grande notícia, assim como os acréscimos de Barletta e Castilho deixam o time mais letal.

Claro que com duas vitórias seguidas em casa, a equipe alvinegra se sentirá mais confiante e as coisas podem funcionar melhor daqui pra frente.

A torcida que lotou o PV, gritou 'Eu Acredito' para um time que tem muito potencial para crescer na reta final e lutar pelo acesso. Se esse potencial for alcançado com Mancini, o Vovô pode sim, sonhar com uma arrancada final rumo a Série A.