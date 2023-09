Erick celebra vitória do Ceará e reforça desejo por acesso: 'A gente vai lutar até o final'

Erick participou dos três gols do Ceará na vitória diante do Londrina na noite desta quarta-feira (6), a segunda sob comando do técnico Vagner Mancini. As equipes se enfrentaram no Estádio Presidente Vargas, em partida válida pela Série B do Brasileirão. O jogador falou sobre a atuação da equipe e a vontade do grupo de conquistar o acesso.

"Se eles acreditam, a gente (acredita) mais ainda. Enquanto tiver chance, a gente vai lutar até o final. Estamos nos aproximando do G-4. As duas vitórias desde que o Mancini chegou são importantes. Agora é dar continuidade, seguir tralahando. Vão ter dois jogos fora agora. É manter a mesma pegada para tentar chegar ao G-4 o mais rápido possível", disse Erick em entrevista ao Premiere.

Na vitória sobre o visitante, com mais de 17 mil pessoas empurrando o time, o camisa 11 abriu o placar. Depois, ele deu assitência para Tiago Pagnussat fazer o segundo e iniciou a jogada do terceiro gol alvinegro, marcado por Léo Santos. Tudo no primeiro tempo. João Paulo descontou, de pênalti, para o Londrina.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 41 pontos e está em oitavo na tabela. O Alvinegro volta a campo no dia 18 de setembro, às 21h (de Brasília). A equipe enfrenta o Novorizontino fora de casa, em jogo válido pela 28ª rodada.