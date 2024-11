O que disse Lourenço, capitão do Ceará, após acesso para a Série A do Brasileirão

O meio-campista Lourenço foi o capitão e um dos principais jogadores na campanha do Ceará que resultou no acesso à Série A do Brasileirão. O atleta celebrou a conquista, alcançada no último domingo (24), após empate com o Guarani.

“É um momento especial. A nossa equipe se uniu em busca do acesso e o apoio da torcida foi fundamental para alcançarmos esse objetivo. Essa conquista é de todos”, disse Lourenço. O Ceará terminou na quarta colocação, com 64 pontos.

A Série B é uma competição difícil e equilibrada. Cada jogo exige o máximo de todos, tanto física quanto mentalmente. Por isso, esse acesso tem um sabor especial. Mostra o quanto trabalhamos duro para estar de volta na Série A. Lourenço Meio-campista do Ceará

Lourenço, de 27 anos, chegou ao Ceará nesta temporada. Ao longo do ano de 2024, o jogador somou 44 partidas disputadas com a camisa alvinegra, além de seis gols marcados e quatro assistências.