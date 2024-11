CBF detalha rodadas finais da Série A; confira jogos do Fortaleza

As últimas duas rodadas da Série A foram detalhadas pela CBF nesta terça-feira (26) e o Fortaleza conheceu a data e horário das partidas contra Atlético-GO e Internacional. A rodada final está mantida para 8 de dezembro, com todos os jogos em paralelo.

O duelo em Goiânia, o último do Leão fora de casa, foi marcado para 4 de dezembro, uma quarta-feira, às 21h30, no estádio Antônio Accioly. Já no dia 8, o Tricolor receberá o Internacional no Castelão em duelo marcado para às 16 horas.

Com a definição, o Fortaleza pode programar a agenda do próximo mês e as férias do elenco devem começar no dia 9/12. Partidas da última rodada que não interferirem em nenhuma disputa dentro da competição poderão ser antecipadas.

Jogos finais do Fortaleza na Série A

4/12 - Atlético-GO x Fortaleza - 21h30 / Antônio Accioly

8/12 - Fortaleza x Internacional-RS - 16h / Castelão