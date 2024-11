Jogadores e diretores do Ceará são recebidos pelo governador Elmano após acesso

Saulo Mineiro, Richardson e Richard, jogadores do Ceará, foram recebidos pelo governador Elmano de Freitas no Palácio da Abolição, em Fortaleza (CE), na manhã desta terça-feira (26), após o Vovô conquistar o acesso à Série A do Brasileirão.

“É com muita alegria que vemos o Ceará garantindo o acesso à Série A, a campanha do Fortaleza e agora ter ano que vem duas equipes na elite do futebol nacional. Isso movimenta a nossa economia, divulga nosso estado e favorece o nosso turismo”, destacou Elmano.

Também estiveram presentes outros representantes do Ceará, como o presidente, João Paulo Silva, o diretor de futebol, Haroldo Martins, o executivo de futebol, Lucas Drubscky, o coordenador, João Paulo Sanches, o assessor, Ricardinho, e o técnico, Léo Condé.

Legenda: Jogadores e diretores do Ceará são recebidos pelo governador Elmano Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

“De modo geral, foi uma temporada bem positiva. Conseguimos criar uma mobilização muito forte para a nossa campanha, que foi fantástica. Com um grande trabalho de recuperação, conseguimos o grande objetivo de 2024”, pontuou o técnico Léo Condé.

Também participaram do encontro os secretários da Casa Civil, Max Quintino; do Esporte, Rogério Pinheiro; e da Diversidade, Mitchelle Meira.