Ceará x Londrina: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de uma sequência positiva no returno da Série B, o Ceará recebe o Londrina às 21h30, desta quarta-feira (2), pela 27ª rodada da competição. Com 12 jogos restantes para o fim da competição, o Vozão, que está na zona intermediária, encara um adversário que ocupa o Z4 da tabela. O duelo acontece no Presidente Vargas.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube da TV Diário, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

MOMENTO

O Alvinegro iniciou a rodada na 10ª posição, com 38 pontos, 6 a menos que o Criciúma, time que fecha o G4, e que foi derrotado pelo Vovô na rodada anterior, na estreia do técnico Vagner Mancini.

Caso vença a 2ª partida seguida, o Vovô pode se aproximar do G4 da Série B, reduzindo a diferença para 3 pontos.

Por outro lado, o Londrina é 19º colocado com 20 pontos e o pior visitante da Série B.

DESFALQUES E RETORNOS

Mancini terá uma ausência importante para o jogo. O zagueiro Luiz Otávio é desfalque certo ao completar a série de três cartões amarelos e não poderá entrar em campo nesta quarta-feira (6).

Legenda: Mancini estreou com vitória na rodada anterior em atuação mais segura e ofensiva Foto: THIAGO GADELHA

Por outro lado, o volante Richardson, que cumpriu suspensão na vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Criciúma, no último sábado (2), volta a ficar à disposição do treinador alvinegro.

Já o Tubarão, o zagueiro Rafael Vaz, que já passou pelo time cearense, e o atacante Paulinho Moccelin estão suspensos e não enfrentam o Vovô.

VOZÃO EM CASA

O Vovô busca melhorar seu retrospecto como mandante. O Ceará é apenas o 11º em aproveitamento: 53,8%, ao somar apenas 21 pontos jogando em casa.

Já o o Londrina é o pior visitante da Série B. Jogando fora de casa, são 13 partidas disputadas, dez derrotas, dois empates e apenas uma vitória, com apenas seis gols marcados e 22 gols sofridos. Dos 39 pontos disputados como visitante, o Tubarão conquistou apenas cinco, tendo 12,82% de aproveitamento.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará:

Bruno Ferreira, Warley, David Ricardo, Lucas Ribeiro, Paulo Victor, Guilherme Castilho, Léo Santos, Jean Carlos, Erick, Barletta e Nicolas. Técnico: Vagner Mancini.

Londrina:

Neneca; Ezequiel, Luan Freitas, Gabriel e Marcos Pedro; João Paulo, Fabrício Baiano e Diego Jardel (Ariel ou Higor Leite); William Barbio, Everton (Lucas Coelho) e Iago Dias. Técnico: Eduardo Souza

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X LONDRINA

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 05/09/23

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia-RJ

Árbitro Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho - RJ

Árbitro Assistente 2: Thayse Marques Fonseca - RJ

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda - RJ