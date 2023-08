Decisivo para o Ceará, Erick amarga jejum de gols mas segue como peça importante no ataque

Jogador mais decisivo do Ceará em 2023, Erick recebeu homenagem do clube pelos 100 jogos como profissional vestindo a camisa alvinegra. A marca foi alcançada no duelo contra o ABC, na Série B. Acertado com o São Paulo para 2024, o artilheiro do Vovô na competição vive um momento de instabilidade em campo, que coincide com a campanha irregular da equipe na Segundona. No entanto, o Vovô não perdeu nenhuma partida em que o atleta marcou.

Em 21 jogos como titular, o atleta não atuou apenas diante do Ituano, na estreia, e contra o Juventude. O atacante estava machucado no primeiro e suspenso neste último. Erick é o artilheiro do Ceará na competição, somando 7 gols, e o quarto da Série B, empatado com Anselmo (CRB), Bruno Nazário (Chapecoense) e Luciano Juba (Sport).

Legenda: Ceará não foi derrotado quando Erick marcou gol. Foto: Kid Júnior/SVM

Erick é o jogador mais utilizado por Guto Ferreira, com 8 partidas ao lado do goleiro Bruno Ferreira. Além disso, é o terceiro com mais finalizações entre todos os jogadores da Série B. Ao todo, são 25 certas e 22 erradas. No entanto, o camisa 11 não marca há três jogos. A última vez foi no 1 a 1 contra o Ituano, pela 20ª rodada. Das sete em que ele marcou, quatro o Alvinegro venceu e três ficaram no empate.

Sob comando de Guto Ferreira, o rendimento do atleta em gols ainda deixa a desejar: foram apenas dois tentos marcados. Bastante marcado, o atacante tem sofrido para balançar novamente as redes. Não por acaso é líder em viradas de jogo. O jogador utilizou o recurso 31 vezes, com 27 acertos. O atleta também perde bastante posse de bola. É o 4º no quesito.

O Ceará está em 10º na tabela, com 33 pontos. O grupo volta a campo no domingo (20), quando enfrenta a Ponte Preta. A Arena Castelão recebe o duelo válido pela 24ª rodada da Série B. Ainda não dá para saber se Guto seguirá apostando no camisa 11 como titular mas, talvez, diante da Macaca, o jogador tenha a chance de quebrar o jejum de gols e trazer solidez no caminho do Ceará para a retomada em busca do acesso.

GOLS DE ERICK PELO CEARÁ NA SÉRIE B

Ceará 2 - 0 Tombense

Criciúma 1 - 2 Ceará

Londrina 1 - 3 Ceará

Atlético-GO 0 - 3 Ceará

Sampaio Corrêa 1 - 1 Ceará

Mirassol 1 - 1 Ceará

Ceará 1 - 1 Ituano

ERICK NA SÉRIE B, 21 JOGOS