Vojvoda lamenta empate do Fortaleza com o Flamengo na reta final do Brasileiro: 'decepção'

O Fortaleza amargou o empate sem gols diante do Flamengo na Arena Castelão nesta quarta-feira (27), em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 57 mil torcedores lotaram o estádio para o jogo que valia dar mais um passo importante na briga pela vaga na Fase de Grupo da Libertadores e seguir vivo no sonho do título da competição. O Tricolor segue como o único time invicto em casa no torneio, mas o técnico Juan Pablo Vojvoda não esconde a frustração pelo placar.

O resultado nos deixa com dois pontos a menos. Jogando em casa o Fortaleza tem conseguido um espírito de ganhar jogos. O adversário tinha dez homens. Reconheço também que estávamos jogando com um adversário de nível muito alto como o Flamengo. Mas ficou essa decepção porque eu queria ganhar os três pontos. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

O time carioca teve mais volume de jogo na primeira etapa. Vojvoda fez trocas no Leão no segundo tempo em busca de abrir o placar. Pouco depois, o Flamengo perdeu Pulgar, expulso. Era a chance do Tricolor crescer na partida.

“Cada um com suas ferramentas. O Flamengo com uma posse de bola interessante, pois tem essa qualidade para ter. Não somente contra o Fortaleza, mas contra 80, 90 % dos times que jogam. E o Fortaleza fazendo um jogo com uma organização defensiva, jogando com os espaços. Não tivemos essa força para explorar isso no primeiro tempo. Tivemos uma ou duas opções”, avaliou o treinador.

“No segundo tempo acho que as substituições entraram bem, tanto as três primeiras que fizemos. Necessitamos de ar fresco para o time. Isso foi o desenrolar da partida. Um empate acho que justo, mas com essa sensação, que jogando em casa, esse time tem a possibilidade de ganhar sempre três pontos. Não importa contra qual adversário. Nós somos Fortaleza e, dentro de casa, temos que impor essa condição. Mas reconhecemos que não se ganha sempre e jogamos com um adversário de alto nível também”, completou.

O Tricolor do Pici se manteve em quarto na tabela, agora com 65 pontos. O time volta a campo no domingo (1), quando visita o Bahia. O duelo será no Barradão, a partir das 18h30 (de Brasília).