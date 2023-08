CearáCast: Quais as chances de acesso do Ceará?

A cada rodada da Série B, o torcedor do Ceará faz as contas e calcula o que é preciso para o time voltar à Série A. No CearáCast desta semana, Samuel Conrado recebe os torcedores Mauro Bastos e Brunno Craveiro para uma análise do momento do Vozão, projeção e os pontos-chave que impedem uma campanha de G-4.

Servidor público, Mauro Bastos possui um perfil com dados, levantamentos e estatísticas sobre o Alvinegro de Porangabuçu. Do outro lado, Brunno Craveiro é advogado com formação em Gestão do Futebol e colaborador do Vozão Cast.

O CearáCast você pode acompanhar no YouTube da TV Diário, no seu tocador de áudio favorito e, agora, na telinha da TV Diário, todas as quintas-feiras, às 22h10.

