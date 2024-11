Zagueiro Titi renova com o Fortaleza por mais uma temporada, confirma Vojvoda

Titi e Fortaleza renovaram seu vínculo por mais uma temporada, até o final de 2025. Capitão do time no empate contra o Flamengo na última terça-feira (26), o zagueiro tinha contrato garantido com o Leão até o fim deste ano, mas o treinador Juan Pablo Vojvoda confirmou a permanência do camisa 4 em coletiva pós-jogo.

"Ele tem um ano a mais de contrato. Ele cumpriu objetivos em seu contrato para continuar por mais um ano", revelou.

No último acordo selado entre as partes, no início de 2023, uma renovação automática por mais um ano foi firmada. Para ativar essa cláusula, o jogador cumpriu metas individuais estipuladas também em contrato. O número mínimo de jogos na temporada foi uma das metas atingidas pelo zagueiro.

Até aqui, Titi fez 40 jogos em 2024, distribuídos entre Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Ele chegou no Fortaleza em 2021 e já soma quatro temporadas defendendo o Leão.