Série B: na era dos pontos corridos, dois clubes conseguiram o acesso na mesma situação do Ceará

O Ceará segue na corrida de recuperação da Série B. O Vovô soma 33 pontos e está em 10º na tabela. Desde 2006, quando a competição passou a ser disputada em pontos corridos por 20 times, apenas dois clubes com oito ou mais pontos de diferença para o G-4 conseguiram o acesso para a Série A. O levantamento é de Mauro Bastos, do perfil História e Dados.

Em 2013, o Figueirense era o 11º na tabela, tinha 30 pontos e estava a 11 do quarto colocado da competição. A equipe encerrou o torneio justamente em quarto. Já em 2016 foi a vez do Avaí, com os mesmos 30 pontos, mas em 12º lugar. O time catarinense estava a oito pontos do quarto colocado e encerrou o torneio na vice-liderança. A situação das duas equipes é referente a 23ª rodada de cada edição citada.

A situação do Ceará é semelhante a das equipes catarinenses. O Alvinegro está a 12 pontos do líder, Sport, que tem 45.

Vitória (44), Novorizontino (42) e Criciúma (41) completam o G4. Em nove jogos sob comando de Guto Ferreira, o Vovô somou 11 pontos com três vitórias, três empates e três derrotas.

Após o resultado negativo diante do Vitória, na última rodada, o time reduziu para 9,6% a chance de acesso. O dado é do Departamento de Matemática da UFMG. No entanto, o Vovô ainda possui 15 jogos a serem disputados na competição.

Assim, o Alvinegro continua a busca por uma sequência de vitórias para alcançar o G-4 e garantir o retorno para a Série A em 2024. O próximo desafio será diante da Ponte Preta, na Arena Castelão, no domingo (20), a partir das 18h (de Brasília).

CEARÁ COM GUTO FERREIRA EM 2023: