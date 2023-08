Próxima sequência de jogos do Ceará foi de sua maior pontuação no 1º turno; veja

A derrota para o Vitória por 1 a 0 no Barradão no último domingo (13), fez com que a distância do Ceará para o G4 da Série B aumentasse para 8 pontos. Restando 15 rodadas para o fim da Série B, o Vovô precisará de uma arrancada, ou seja, sequência de vitórias, para se reaproximar do grupo de acesso. Hoje o Vozão tem 33 pontos e está em 9º lugar, 8 do Criciúma, 4º colocado com 41.

E analisando as 4 rodadas seguintes, são 3 partidas em casa e uma fora: Ponte Preta (C), Tombense (F), Criciúma (C) e Londrina (C). A sequência é acessível e permite o Vovô pontuar na caça ao G4.

No 1º turno, a atual sequência foi a melhor do Ceará em toda Série B, com 10 pontos conquistados, sob o comando do técnico Eduardo Barroca. O Vovô empatou com a Ponte Preta em 0 a 0 fora de casa, venceu o Tombense por 2 a 0 no PV, e depois bateu fora de casa o Criciúma (2x1) e Londrina (3x1).

Foi o melhor momento do Ceará na Série B e sob o comando de Eduardo Barroca, que deixaria o clube 6 rodadas depois para a chegada de Guto Ferreira.

Se repetir...

Caso some a mesma pontuação, o Alvinegro chegaria aos 43 pontos, mas a situação do Vovô é tão complicada, que mesmo projetando essa pontuação alta - somar 10 pontos dos próximos 12 - não deve ser suficiente para chegar ao G4, já que o 4º colocado é o Criciúma com 41, mas o importante seria diminuir a distância ao máximo possível, o que deve ocorrer devido aos confrontos diretos entre os rivais, que serão 11 até lá.

PRÓXIMOS 4 JOGOS DO CEARÁ

20/08 | Ceará x Ponte Preta | 18h | Arena Castelão

26/08 | Tombense x Ceará | 17h | Soares de Azevedo

02/09 | Ceará x Criciúma | 17h | Arena Castelão

06/09 | Ceará x Londrina | 21h30 | Presidente Vargas