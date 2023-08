Guto Ferreira alerta sobre finalizações no Ceará: 'Precisamos ser mais efetivos'

O técnico Guto Ferreira lamentou as chances perdidas pelo Ceará na derrota por 1 a 0 para o Vitória, em Salvador (BA), no último domingo (13), pela 23ª rodada da Série B. Foram 6 chances claras de gol, com 5 defesas difíceis do goleiro Lucas Arcanjo. O treinador destacou que o elenco precisa aperfeiçoar não só as finalizações como também deixar os atacantes em melhores condições para marcar o gol.

"Não podemos deixar de enfatizar a boa partida do goleiro do Vitória. Finalizamos até bem, mas precisamos buscar por situações mais claras e evidentes de gol, buscar fazer os gols. Teremos uma semana para trabalhar forte e aperfeiçoar isso no último terço ofensivo. Precisamos de decisões mais rápidas e eficientes. O primeiro grande passo é criar e a gente vem fazendo, agora precisamos marcar, não só criar. Vamos trabalhar bastante esta semana a questão das finalizações. Só se trabalhar com treinos e exercício. É aperfeiçoar e tempo para qualificar. E teremos com a semana cheia", declarou o treinador.

Crença no acesso

Guto destacou ainda que acredita no acesso, apesar de estar 8 pontos distante do G4 restando 15 rodadas para o fim da Série B. O Vovô é o 9º colocado da Série B, 8 distante do Criciúma, que tem 41.

"Acreditamos no crescimento da equipe. Mesmo não conseguindo o resultado, faltam 15 rodadas. Tem muito campeonato pela frente. Peço ao torcedor que confie, estamos acreditando e vamos buscar uma sequência de vitórias, de ganharmos em casa e fora para poder embalar e recuperar a distância para o G4 e conquistar o objetivo nas rodadas finais", declarou.