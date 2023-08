Opinião: Dominar o jogo não basta ao Ceará, é preciso ser efetivo para lutar pelo acesso

A derrota do Ceará para o Vitória por 1 a 0 no Barradão na noite deste domingo (13), foi injusta. O Alvinegro jogou melhor, criou ótimas chances, mas parou no goleiro Lucas Arcanjo, que fez pelo menos 5 grandes defesas. E o gol que sofreu, aos 12 do 1º tempo, foi em um pênalti bobo cometido por Erick.

Dominar o vice-líder na casa dele mostra que o time do Ceará tem qualidade para muito mais, mas pela situação do Vovô na tabela, agora 8 pontos do G4 na 9ª colocação, dominar o jogo não basta. É preciso aproveitar as chances criadas e vencer. O que não aconteceu. A equipe amargou a derrota por um vacilo defensivo.

A equipe de Guto Ferreira foi consistente, com Saulo fazendo mais uma boa partida e a equipe melhorando com a entrada de Bissoli no lugar de Nicolas, que saiu por lesão. Defensivamente a equipe pouco sofreu contra o vice-líder Vitória, e os meias tiveram boas chances: Jean Carlos, Barletta, Guilherme Castilho...

Hoje o setor está melhor com as opções ofensivas que Guto tem, mas é preciso criar e ganhar o jogo. O elenco é bom para o nível da Série B, os investimentos da janela qualificaram o time, mas o tempo é curto para chegar ao acesso.

Times efetivos

Os times que disputam o acesso e estão lá em cima não criam tanto quanto o Ceará, mas vencem os jogos, como aconteceu nesta rodada com Novorizontino, Criciúma, Juventude e Atlético/GO.

A rodada aliás, foi terrível para o Vovô, que caiu pra 9º e está agora 8 do G4. É espelho da irregularidade. Ganha uma rodada, diminui pra 5 pontos, mas perde, volta para 8, e não adiantará nada ganhar na Ponte no domingo e perder na rodada que vem para o Tombense. Ficará nesse efeito sanfona até o fim.

O Ceará só lutará pelo acesso nas 15 rodadas que restam se conquistar 4 vitórias seguidas, no mínimo. Se ficar neste perde e ganha, terminará a Série B na colocação em que está.