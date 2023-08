Vitória x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca do segundo triunfo seguido na competição, o Ceará encara o Vitória, às 18h, deste domingo (13), pela 23ª rodada da Série B. De olho na parte de cima da tabela, o Alvinegro, que está a cinco pontos do G4, joga contra o vice-líder. O confronto será no estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, na Bahia.

Com três jogos sem derrota, o Vozão vem de dois empates e uma vitória na competição. O triunfo por 1 a 0 sobre o ABC, na última rodada, deixou o Alvinegro na 9ª posição, com 33 pontos. Guto Ferreira ainda busca a primeira vitória fora de casa para se aproximar do primeiro pelotão da Série B.

O Vitória ocupa a segunda colocação da competição com 41 pontos. O rubro-negro passou boa parte da Série B entre os quatro primeiros colocados, mas vem de derrota. Na última rodada, a equipe do técnico Léo Condé perdeu por 2 a 0, para o Londrina, que está na zona de rebaixamento, fora de casa.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube da TV Diário, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES E RETORNOS

Para o confronto diante do Leão da Barra, o Vozão não contará com Chay. O meia, que foi titular em cinco dos oito jogos de Guto no comando, cumpre suspensão automática neste domingo. A vaga fica em aberto para Jean Carlos, que deve ser titular, e abre espaço, também, para Guilherme Castilho, que não é relacionado há dois jogos.

O Ceará não conta com jogadores lesionados no departamento médico. O goleiro Richard é o único que ainda não treina com o resto da equipe após contusão que teve, mas está fora do DM.

O retorno fica por conta do zagueiro Luiz Otávio, que cumpriu suspensão diante do ABC, e deve retornar à titularidade ao lado de David Ricardo. No ataque, Guto Ferreira já pode utilizar Chrystian Barletta, ponta que veio do Corinthians e ainda não fez sua estreia pelo Vozão.

Do outro lado, o Vitória tem dois desfalques por lesão, o volante Rodrigo Andrade e o atacante Osvaldo. O experiente ponta cearense, ex-jogador de Ceará e Fortaleza, ainda trata problema na coxa. Na temporada, ele soma seis gols e sete assistências em 37 partidas.

Apesar de não contar com Osvaldo, Léo Condé terá o retorno de outra referência no ataque: Léo Gamalho. O centroavante, que também já jogou no Vozão, tem 21 jogos no ano pelo Leão da Barra, com seis gols e duas assistências.

OPÇÕES NO ATAQUE

Artilheiro e garçom do Ceará na temporada, Erick soma 15 gols e 11 assistências na temporada e é jogador de confiança de Guto Ferreira. Quem chegou e vai brigar por aquele setor do campo, também, é o jovem Chrystian Barletta. A segunda contratação mais cara da história do Alvinegro, que veio junto ao Corinthians, ainda não fez sua estreia.

Além dos dois, que atuam nas pontas, o treinador tem mais quatro opções pelos lados do campo: Saulo Mineiro, Janderson, Erick Pulga e Pedrinho. Já para a vaga de camisa 9, o Vozão tem ainda com Guilherme Bissoli, Cléber e Nícolas.

VOZÃO FORA DE CASA

Na última vez que atuou longe da capital cearense, o Ceará ficou no empate em 0 a 0 com o Guarani. O Vozão é o terceiro melhor visitante da competição, com 48,5% de aproveitamento. A equipe tem 11 jogos longe do seu torcedor, com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas.

O treinador Guto Ferreira é quem busca melhorar o retrospecto quando o assunto é atuar fora da capital cearense. Sob o comando dele, o Ceará ainda não venceu fora de casa em quatro jogos realizados. O último triunfo Alvinegro, sem ser na Arena Castelão, ocorreu há dois meses, quando o Vozão aplicou 3 a 0 no Atlético Goianiense, pela 11ª rodada.

OLHO NELES

O Vitória é o segundo melhor mandante da Série B, com 80% de aproveitamento. Dentro de casa, a equipe rubro-negra tem oito vitórias e duas derrotas em dez jogos. Com o apoio do seu torcedor, a equipe quer retomar o caminho das vitórias na competição.

A artilharia do Leão da Barra na competição é dividida por quatro jogadores, cada um com quatro gols: os atacantes Léo Gamalho, Zé Hugo e Trellez, além do zagueiro Wagner Leonardo. Ao lado do Sport, o Leão da Barra tem o melhor ataque da competição, com 33 gols.

O técnico Léo Condé assumiu a equipe rubro-negra em fevereiro, após a demissão de João Burse. Com 46 anos, ele ficou no “quase” com o Sampaio Corrêa ano passado, quando terminou a Série B na quinta colocação. Agora, o treinador ocupa a vice-liderança com o Vitória, somando 41 pontos em 13 vitórias, 2 empates e 7 derrotas até aqui.

REENCONTRO DOS TIMES

O confronto no Barradão marca o 41º duelo entre Vitória e Ceará ao longo da história. O equilíbrio marca o histórico das equipes, com 13 triunfos do Vozão, contra 14 do Leão e 13 empates.

Legenda: Pelo primeiro turno, o Vitória venceu o Ceará por 2 a 0, no PV Foto: Kid Junior / SVM

Pelo primeiro turno desta Série B, o rubro-negro venceu o alvinegro por 2 a 0, no PV. Os gols da partida foram marcados por Zé Hugo e Wagner Leonardo, em jogo válido pela 4ª rodada. De lá para cá, a janela de transferências modificou os plantéis das equipes e oito pontos separam os times na tabela de classificação.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Lucas Arcanjo; Camutanga, Wagner Leonardo e Yan Souto; Zeca, Gegê, Dudu e Matheusinho; Mateus Gonçalves, Wellington Nem e Léo Gamalho (Iury Castilho). Técnico: Léo Condé.

Ceará: Bruno Ferreira; Caíque Gonçalves, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Willian Maranhão, Breno (Zé Ricardo) e Jean Carlos; Erick, Saulo Mineiro e Guilherme Bissoli. Técnico: Guto Ferreira.

FICHA TÉCNICA | VITÓRIA X CEARÁ

Local: estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador-BA

Data: 13/08/23 (domingo)

Horário: 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Assistente 2: Gustavo Mota Correia (RJ)

4º árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Árbitro de Vídeo (VAR): Philip Georg Bennett (RJ)