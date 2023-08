Bruno Ferreira enxerga Ceará no comando do jogo diante do Vitória e afirma: 'falta é fazer o gol'

Na noite deste domingo (13), o Ceará enfrentou o Vitória, no Estádio Barradão, pela 23ª rodada da Série B, e foi derrotado pelo placar mínimo. O gol do jogo foi marcado por Léo Gamalho, em cobrança de pênalti, logo no início do primeiro tempo. A equipe alvinegra chegou a pressionar o adversário e dominar a partida, mas não conseguiu ser efetiva nas chances que teve.

Após o jogo, em entrevista na saída de campo, o goleiro Bruno Ferreira afirmou que a falta de efetividade foi o fator preponderante para mais um resultado negativo do Vovô jogando fora de casa.

"É verdade, mais uma vez, um detalhe tirou os nossos pontos, nossos três pontos. Foi nítido que nós comandamos o jogo e tivemos as melhores chances. Eu acho que falta é fazer o gol, botar a bola pra dentro, pois se não acontecer isso, a gente vai ficar tomando pressão e uma hora ou outra vai tomar o gol", disse.

PRÓXIMO CONFRONTO

O Ceará volta a campo no próximo domingo (20), às 18h, diante da Ponte Preta, na Arena Castelão, pela 24ª rodada da Série B.