Ceará reduz para menos de 10% a chance de acesso após derrota para o Vitória; veja números

O Ceará foi derrotado pelo Vitória nesse domingo, (13), por 1 a 0 e complicou ainda mais as chances de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. O Vovô agora tem 9,6% de chance de subir para a primeira divisão, segundo departamento de matemática da UFMG. Porém, ainda há chances. Pela frente a equipe alvinegra ainda tem mais 15 jogos a serem disputados para tentar uma melhor posição na tabela da competição.

Em 23 jogos, o Ceará conquistou 33 pontos, sendo nove vitórias, seis empates e oito derrotas. Caso o Vovô consiga conquistar 65 pontos na Série B, a chance de classificação aumenta para 97,1%. Mas, para isso, o time alvinegro terá que vencer 10 jogos e empatar dois em 15 jogos restantes.

O próximo jogo do Ceará será contra a Ponte Preta na Arena Castelão, no domingo, (20), às 18h (de Brasília). O Vovô atualmente ocupa a 10ª posição com 33 pontos, enquanto que a Ponte Preta está 13º com 27. Para a partida o Ceará chega após uma derrota e a Ponte após um empate sem gols.

CALENDÁRIO CEARÁ

20/08 | Ceará x Ponte Preta | 18h | Arena Castelão

26/08 | Tombense x Ceará | 17h | Soares de Azevedo

02/09 | Ceará x Criciúma | 17h | Arena Castelão

06/09 | Ceará x Londrina | 21h30 | Arena Castelão

18/09 | Novorizontino x Ceará | 20h | Jorge Ismael de Biasi

24/09 | Chapecoense x Ceará | 18h | Arena Condá

01/10 | Ceará x Atlético-GO | A definir | A definir

08/10 | CRB x Ceará | A definir | A definir

15/10 | Ceará x Sampaio Corrêa | A definir | A definir

22/10 | Avaí x Ceará | A definir | A definir

29/10 | Ceará x Sport | A definir | A definir

05/11 | Botafogo-SP x Ceará | A definir | A definir

12/11 | Ceará x Mirassol | A definir | A definir

19/11 | Vila Nova-GO x Ceará | A definir | A definir

25/11 | Ceará x Juventude | A definir | A definir

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto